Openbare hoorzitting over bezwaren in Heeze

Op dinsdag 25 augustus behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende meerdere bezwaren tijdens een openbare hoorzitting.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. De commissie start om zeven uur ’s avonds met het bespreken van bezwaren tegen een besluit van het college van Valkenswaard. Het gaat hierbij om het toepassen van bestuursdwang en het wegslepen van een voertuig.

Een half uur later behandelt de commissie bezwaren tegen een afwijzing van een persoonsgebonden ontheffing voor bewoning op camping De Dommelvallei in Valkenswaard. Dit campingterrein ligt aan de Schafterdijk.

Boerderijsplitsing in Budel

Om acht uur staat een kwestie uit Cranendonck op de agenda. Het college heeft daar een aanvraag geweigerd voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning was bedoeld voor het splitsen van een boerderij op het perceel Bergakkers 4 in Budel.

De agenda van de hoorzitting kan nog wijzigen. Toehoorders wordt geadviseerd om op de dag zelf contact op te nemen met het secretariaat van de commissie voor meer informatie.