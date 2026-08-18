Bladel bespreekt toekomstvisies en participatiebeleid

De gemeenteraad van Bladel organiseert dinsdagavond 25 augustus een informatiebijeenkomst over twee belangrijke toekomstvisies en het participatiebeleid. Raads- en commissieleden krijgen de kans vragen te stellen aan ambtenaren over deze onderwerpen.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst markeert het einde van het zomerreces en de start van het nieuwe politieke seizoen in Bladel. Tijdens de avond worden de Brede visie op Welzijn en de Omgevingsvisie toegelicht. Deze visies, vastgesteld in de bestuursperiode 2022–2026, zijn een leidraad voor het gemeentelijke beleid en toekomstige keuzes.

Daarnaast staat het participatiebeleid op de agenda. Dit beleid bepaalt hoe inwoners, bedrijven en organisaties kunnen meedenken, meepraten en meedoen in de besluitvorming. Het wordt aangepast vanwege nieuwe landelijke regels, waarbij de gemeente verplicht is om vanaf 1 januari 2027 een participatieverordening te hebben.

Nieuwe verordening

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de voorgestelde participatieverordening toegelicht. Vervolgens wordt het beleid besproken in de commissievergadering Middelen en Algemene Zaken op donderdag 10 september. Het definitieve besluit valt tijdens de raadsvergadering op 24 september.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel, Markt 21. De aanvang is om half acht ’s avonds.