Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Vezelstraat Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij de Vezelstraat in Reusel. Het gaat om een plek op kenteken, specifiek bedoeld voor een bewoner zonder eigen parkeergelegenheid.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt ter hoogte van huisnummer 21 en is bedoeld voor een inwoner die een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft en gebruik maakt van een eigen voertuig. Door de parkeerdruk in de buurt is het voor deze bewoner niet altijd mogelijk om binnen honderd meter van de woning te parkeren.

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een beperking dichtbij hun woning kunnen parkeren, zodat zij actief en mobiel kunnen blijven en aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. Hoewel de aanleg van de gereserveerde plek een openbare parkeerplaats vervangt, heeft dit volgens de gemeente geen invloed op de totale parkeerdruk.

Over het besluit is overleg geweest met de politie in Oost-Brabant, die positief heeft geadviseerd. Het verkeersbord dat de gereserveerde parkeerplaats aangeeft, wordt voorzien van het kenteken van de betreffende bewoner.