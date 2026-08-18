Vergunning verleend voor Brabantsedag 2026 in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de Brabantsedag 2026. Het besluit is genomen op 13 augustus en geregistreerd onder dossiernummer 0000487126.

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De Brabantsedag, een bekend evenement in Heeze-Leende, heeft groen licht gekregen van de gemeente. Het besluit is officieel vastgelegd en betreft het dossier met nummer 0000487126. Het evenement kan hiermee volgens de regels doorgaan.

De vergunning is verleend op 13 augustus 2026. Belangstellenden kunnen de relevante stukken inzien op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Dit kan tijdens de daarvoor gestelde inzagetermijn van zes weken, die op 15 augustus is gestart.

Met de vergunning heeft de organisatie van de Brabantsedag alle benodigde toestemming om het evenement te organiseren. Details over het verdere verloop zijn afhankelijk van de planning en uitvoering door de betrokken partijen.