Veghel krijgt nieuwe sprinklertanks en herontwikkeld bedrijfspand

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de herontwikkeling van een bedrijfspand aan de Marshallweg in Veghel. Het terrein krijgt een nieuwe bestemming en er worden sprinklertanks met een pompkamer gebouwd.

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Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een vergunning te verlenen voor werkzaamheden aan het adres Marshallweg 1 in Veghel. Het gaat om het vernieuwen van een bestaand bedrijfspand met kantoor, een aangepaste bestemming van het terrein en de bouw van sprinklertanks met een pompkamer.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2474. De verzenddatum van het besluit was 14 augustus.