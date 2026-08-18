Wijziging mandaatbesluit Etten-Leur maakt uitzonderingen mogelijk

Het mandaatbesluit van de gemeente Etten-Leur is aangepast. De gemeentesecretaris heeft nu specifieke bevoegdheden bij afwijkingen van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

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Het Algemeen mandaatbesluit van de gemeente Etten-Leur is op 11 augustus 2026 gewijzigd. In de aangepaste regels heeft de gemeentesecretaris voortaan de bevoegdheid om besluiten te nemen bij afwijkingen van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uitzonderingen gelden voor algemene voorwaarden van leveringen en diensten, gibit-voorwaarden en uniforme administratieve voorwaarden voor werken en technische installaties.

De wijziging is officieel ingegaan op de dag na publicatie in het gemeenteblad van Etten-Leur. Het besluit wordt aangeduid als de "eerste wijziging Algemeen mandaatbesluit Etten-Leur".