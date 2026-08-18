Dakkapel achterzijde woning aangevraagd in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Dukaathof.

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Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de plaatsing van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Dukaathof 20.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 512844 en valt onder de categorie 'bouwen'. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.