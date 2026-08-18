Buitenschoolse opvang gepland op terrein RKVV Dommelen

Er is een aanvraag ingediend om een buitenschoolse opvang te realiseren op het terrein van RKVV Dommelen in Valkenswaard.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om plannen voor een buitenschoolse opvang op de locatie Loonderweg 15, die onderdeel is van het terrein van voetbalvereniging RKVV Dommelen.

De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer 512792, valt onder het handelen in strijd met de Ruimtelijke Ordening. Het is enkel een melding van de ontvangst van de aanvraag; de plannen liggen niet ter inzage en er kan geen formele reactie worden gegeven.