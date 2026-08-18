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Omgevingsvergunning voor sloop in Valkenswaard verleend
Vandaag om 09:19
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de sloop van bouwdelen onder de grond aan de John F. Kennedylaan.
Op 14 augustus heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen van bouwdelen die onder de grond liggen. Het gaat om de locatie aan de John F. Kennedylaan 13 en 15 in Valkenswaard.
De vergunning heeft betrekking op een sloop binnen het bestemmingsplan. Het besluit is genomen onder zaaknummer 487854.
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