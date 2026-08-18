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Vijf dennenbomen mogelijk gekapt in Valkenswaard

Vandaag om 09:19

Er is een aanvraag ingediend om vijf dennenbomen te kappen in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 14 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van vijf dennenbomen aan de Norbertusdreef 2. Het gaat om een verzoek om houtopstanden te vellen, zoals dat officieel heet.

Het betreft een kennisgeving van de aanvraag, en de plannen liggen niet ter inzage. Reacties of bezwaren op dit moment zijn niet mogelijk. Het zaaknummer van de aanvraag is 512840.

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