Grond en baggerspecie toegepast in Willemstad

In Willemstad is een melding afgehandeld over het toepassen van grond en baggerspecie op verschillende locaties. Dit gebeurde op 14 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het gebruik van grond en baggerslib op plekken zoals de Hofstraat, Landpoorstraat, Kerkring en Grimhoek in Willemstad. Het toepassen van grond of baggerspecie houdt in dat deze materialen worden gebruikt om de bodem op te hogen of aan te leggen.

De zaak is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020721 en is op 14 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.