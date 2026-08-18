Grondwerkzaamheden gemeld in Moerdijk

In Moerdijk is een melding gedaan voor het toepassen van grond of baggerspecie. De locatie betreft Rilland en de afhandeling vond plaats op 14 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De melding gaat over het gebruik van grond of baggerslib, wat vaak wordt toegepast om een terrein te verhogen of aan te leggen. Dit is gemeld volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026081100447 en het zaaknummer Z2026-00020788. De melding ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.