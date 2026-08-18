Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de Duivelsberg in Veldhoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 14 augustus een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een dakkapel op een woning aan de Duivelsberg 17.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01410. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen.