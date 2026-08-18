Historische voertuigen uit WO II rijden door Nuenen

Van 16 tot en met 20 september rijden originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door zandpaden in Nuenen. Dit gebeurt ter herdenking van de bevrijding van Zuid-Nederland.

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De historische ritten maken deel uit van een evenement georganiseerd door Vereniging Keep Them Rolling/Camp Liberty. De voertuigen zijn voorzien van zichtbaar onklaargemaakte bewapening. Het gaat om een melding en niet om een aanvraag waarvoor bezwaar kan worden ingediend.

De routes lopen over diverse zandpaden in de gemeente Nuenen. De verzenddatum van de melding was 11 augustus 2026.