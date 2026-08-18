Kapvergunning aangevraagd voor haag in Handel

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een haag aan Oude Kluis in Handel. Het gaat om een haag langs het Penitentenpad. De aanvraag is op 7 augustus ingediend, maar bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.

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De aanvraag voor een kapvergunning betreft een haag langs het Penitentenpad in Handel. Voor deze vergunningplichtige activiteit is het nu niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Volgens de gemeente Gemert-Bakel wordt meer informatie over de vergunning gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant. Voor inwoners die op de hoogte willen blijven van milieugerelateerde vergunningen in hun omgeving, biedt de website www.overheid.nl de mogelijkheid om meldingen te ontvangen.