Tijdelijk depot in Waalre mag 1,5 jaar langer blijven

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het verlengen van een tijdelijk depot aan de Voorbeeklaan. Het depot mag nog anderhalf jaar blijven staan.

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Het gaat om een locatie aan de Voorbeeklaan zonder huisnummer, waar het tijdelijke depot al eerder was ingericht. De verlenging is goedgekeurd door de gemeente en heeft een looptijd van één jaar en zes maanden.

De vergunning is op 12 augustus 2026 officieel verzonden. Dit betekent dat het depot tot begin 2028 mag blijven staan. Het project valt onder een normale procedure voor omgevingsvergunningen.