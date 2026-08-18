Omgevingsvergunning woning Schaijk ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft de vergunning voor een woningverbouwing in Schaijk ingetrokken. Het besluit geldt voor een pand aan de Pastoor van Winkelstraat en is afgelopen vrijdag genomen.

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De vergunning was eerder op 30 januari 2025 verleend voor het technisch verbouwen en vergroten van een woning. Het intrekkingsbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 50381-2026.

De locatie van het pand is Pastoor van Winkelstraat 91 in Schaijk. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst.