Vergunning voor dakkapel in Reek ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft de vergunning voor een dakkapel aan de Helstraat in Reek ingetrokken. Het besluit, dat op 14 augustus is genomen, betreft een vergunning uit 2019.

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Het gaat om een vergunning die op 12 juli 2019 was verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning op Helstraat 19. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 33088-2026.

Dit besluit heeft invloed op de plannen van de eigenaar van de woning. De gemeente Maashorst heeft aangegeven dat de stukken ter inzage liggen en verdere informatie op verzoek beschikbaar is.