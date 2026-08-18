Meldingen voor activiteiten bij Oude Udenseweg in Uden

Bij Oude Udenseweg 16 in Uden zijn meldingen gedaan voor diverse bedrijfsactiviteiten, zoals tanken, opslag en reparaties.

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De gemeente Maashorst heeft meldingen ontvangen voor verschillende bedrijfsactiviteiten op de locatie Oude Udenseweg 16 in Uden. Het gaat onder andere om het grootschalig tanken van voertuigen, het opslaan van goederen, en het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.

Daarnaast zijn er meldingen gedaan voor het mechanisch bewerken van materialen, het onderhouden en repareren van motoren en voertuigen, en het gebruik van bovengrondse opslagtanks voor diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen. Deze meldingen zijn op 30 juli 2026 ingediend bij de gemeente.

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.