Melding nieuwe stookinstallatie in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een melding ontvangen voor een kleine en middelgrote stookinstallatie aan de Vensteeg in Zeeland.

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De melding gaat over een stookinstallatie voor standaard brandstoffen met een vermogen van minder dan 50 megawatt. De installatie komt te staan aan de Vensteeg 11a in Zeeland. De melding is op 30 juli 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Maashorst.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Het dossier heeft het DSO-kenmerk 2026070801927 en zaaknummer Z/511929.