Omgevingsvergunning woonboerderij in Reek ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft de vergunning voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Soeterstraat in Reek ingetrokken.

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Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Maashorst besloten om de omgevingsvergunning voor het adres Soeterstraat 33, 5375 BG Reek in te trekken. Het gaat om een vergunning die op 2 juni 2021 was afgegeven voor de verbouwing van een woonboerderij. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 50389-2026.

Volgens de gemeente zijn de stukken die bij deze zaak horen ter inzage. Het is mogelijk om de documenten op te vragen of in te zien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.