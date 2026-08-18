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Beslistermijn verlengd voor verbouwplannen woning in Volkel
Vandaag om 09:29
De gemeente heeft de beslistermijn voor een verbouwaanvraag in Volkel verlengd.
De gemeente heeft de afhandelingstermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning aan de Breestraat in Volkel verlengd met maximaal zes weken. Het verlengingsbesluit is op 14 augustus 2026 verzonden.
De aanvraag betreft het verbouwen en vergroten van een woning op het adres Breestraat 4, 5408 RR Volkel. Het gaat om activiteiten die zowel technisch als volgens het omgevingsplan beoordeeld moeten worden.
Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt, en het besluit is alleen ter kennisgeving. Het document ligt niet ter inzage.
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