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Stagiair toezichthouder aangesteld in Kempengemeenten

Vandaag om 09:34

De Kempengemeenten hebben stagiair J.A.J. Janssen aangewezen als toezichthouder. Hij krijgt taken binnen meerdere gemeentelijke verordeningen en landelijke wetten. Zijn stage loopt tot 1 maart 2027.

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De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben stagiair J.A.J. Janssen officieel benoemd tot toezichthouder. Dit betekent dat hij toezicht mag houden op het naleven van regels binnen onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Omgevingswet.

Janssen krijgt daarnaast verantwoordelijkheden binnen gemeentelijke verordeningen, zoals de afvalstoffenverordening en de verordening fysieke leefomgeving. Zijn werkgebied beslaat het gehele grondgebied van de Kempengemeenten. De aanwijzing geldt tot het einde van zijn stage, op 1 maart 2027.

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