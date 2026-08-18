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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Hoefsevonder 1 in Berlicum
Vandaag om 09:37
De aanvraag omgevingsvergunning voor een maatschappelijke functie aan Hoefsevonder 1 in Berlicum is op 11 augustus 2026 ingetrokken.
Op 24 juli 2026 werd een vergunning aangevraagd om de locatie Hoefsevonder 1 in Berlicum te herontwikkelen. Het plan was om hier een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zwemschool te realiseren.
De aanvrager heeft op 11 augustus besloten om de aanvraag in te trekken. Het is niet bekend waarom de plannen zijn stopgezet.
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