Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij woning in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft besloten om bij Kaardebol 23 in Sprang-Capelle een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren. Dit gebeurt op verzoek van de bewoner, die een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

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Bij de woning aan Kaardebol 23 in Sprang-Capelle komt een speciale parkeerplaats voor de bewoner. Het verkeersbord wordt geplaatst zodat het voertuig van de bewoner daar exclusief kan parkeren. Hierdoor wordt de mobiliteit van de bewoner verbeterd.

De straat valt onder beheer van de gemeente Waalwijk. Omdat de bewoner geen eigen parkeerplek heeft, is het verzoek beoordeeld volgens de gemeentelijke regels uit 2014. Ook heeft de politie akkoord gegeven voor deze maatregel.