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Vergunning aangevraagd voor woonunit in Hoogeloon

Vandaag om 09:41

De gemeente Bladel heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit aan de Breestraat in Hoogeloon. De aanvraag werd ingediend op 14 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woonunit op het adres Breestraat 12 in Hoogeloon. De gemeente zal binnen acht weken een besluit nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe bekendmaking.

Op dit moment is de aanvraag niet openbaar in te zien. Verdere details en de mogelijkheid tot reageren worden pas beschikbaar nadat er een besluit is genomen.

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