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Beslistermijn voor bouw loods in Hoogeloon verlengd
Vandaag om 09:41
De gemeente Bladel heeft de beslistermijn verlengd voor een loodsaanvraag aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
De gemeente Bladel heeft besloten om de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods aan de Hoofdstraat 26 in Hoogeloon met maximaal zes weken te verlengen. Het gaat om een loods die bedoeld is voor opslag bij een woonfunctie. Het besluit is genomen op 14 augustus 2026.
Met dit besluit maakt de gemeente duidelijk dat de aanvraag nog in behandeling is. Er kan momenteel geen bezwaar worden gemaakt tegen het verlengen van de termijn. Het kenmerk van deze aanvraag is ZBLA2026-001091.
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