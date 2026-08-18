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Uitbreiding woonhuis Aarle-Rixtel: aanvraag vergunning
Vandaag om 09:43
In Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een woonhuis op het Blauwe-Schutplein 12. De aanvraag is ingediend op 6 juli 2026.
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit die afwijkt van de regels in het omgevingsplan. Het gaat om een technisch bouwproject dat de uitbreiding van een woonhuis betreft.
Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de geldende procedures van de Omgevingswet. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000614. Na besluitvorming kunnen bezwaren worden ingediend.
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