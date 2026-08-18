Melding grondgebruik Rilland-Moerdijk afgehandeld

De gemeente Woensdrecht heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie in Rilland-Moerdijk. Dit gebeurde op 14 augustus.

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Het gaat om een melding volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij wordt grond of baggerspecie gebruikt om bijvoorbeeld een terrein op te hogen of aan te leggen. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020782.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage bij de gemeente.