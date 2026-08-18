Grond en baggerspecie toegepast bij Rilland en Moerdijk

In de omgeving van Rilland en Moerdijk is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond en baggerspecie. Dit heeft gevolgen voor de bodem en het milieu.

Gevonden voor jou

De gemeente Woensdrecht heeft een melding behandeld over het gebruik van grond en baggerspecie. Dit houdt in dat er grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of aan te leggen. De locatie waar dit gebeurt, is bij Rilland en Moerdijk.

Voor deze melding is het zaaknummer Z2026-00020784 geregistreerd. Belangstellenden kunnen geen bezwaar maken of beroep indienen tegen deze melding. De details van de melding liggen niet ter inzage.