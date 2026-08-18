Vergunningsvrije spouwisolatie in Vierlingsbeek

Een woning aan de Jenniskensstraat in Vierlingsbeek heeft toestemming gekregen om spouwisolatie te realiseren zonder dat daarvoor een vergunning nodig is.

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Het betreft een bouwactiviteit aan Jenniskensstraat 4 in de gemeente Land van Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, maar wel moeten voldoen aan landelijke regels. Dit zijn onder meer regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Burgerlijk Wetboek.

Bij spouwisolatie wordt isolatiemateriaal aangebracht in de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van een gebouw. Hoewel er geen vergunning nodig is, gelden er wel bouwregels die ervoor zorgen dat de werkzaamheden veilig en volgens de norm worden uitgevoerd.