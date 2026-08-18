Verbouwing woonboerderij in Oeffelt krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Veerweg in Oeffelt. Het besluit werd op 13 augustus genomen.

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Het gaat om een woonboerderij op Veerweg 14 in Oeffelt, waarvoor nu toestemming is gegeven om werkzaamheden te starten. Het besluit betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De vergunningsaanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003929. Belangrijke details over het besluit zijn door het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. De vergunning is definitief verleend, wat betekent dat de verbouwing kan plaatsvinden.