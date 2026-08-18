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Tuinfeest in Rijkevoort krijgt toestemming
Vandaag om 09:46
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een tuinfeest op zaterdag 5 september in Rijkevoort. Het feest vindt plaats aan de Nieuwstraat en de vergunning is op 13 augustus verleend.
De vergunning is aangevraagd voor een feest op zaterdag 5 september 2026 aan de Nieuwstraat 6 in Rijkevoort. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.
Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00005311. Hiermee is het feest officieel goedgekeurd en kan het doorgaan op de genoemde locatie.
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