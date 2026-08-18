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Betonpaden en uitrit Graafsedijk in Haps goedgekeurd
Vandaag om 09:46
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van betonpaden en een uitrit aan de Graafsedijk in Haps. Dit besluit is op 13 augustus 2026 genomen.
Het gaat om een vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aanleggen of veranderen van een uitweg. De locatie van het project is Graafsedijk ongenummerd, in Haps.
Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00002606 en is definitief goedgekeurd. Hiermee kunnen de geplande betonpaden en uitrit worden gerealiseerd.
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