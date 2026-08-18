Bijgebouw in Haps mag als bijwoning worden gebruikt

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het gebruik van een bijgebouw als bijwoning aan de Oeffeltseweg in Haps.

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De vergunning is op 13 augustus 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het betreft een bijgebouw aan de Oeffeltseweg 2x in Haps dat voortaan als bijwoning mag worden gebruikt.

Voor deze vergunning is afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003992 gekregen.