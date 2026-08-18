Overloon: aanvraag voor voortzetting opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen om tijdelijk door te gaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Stevensbeekseweg 14a in Overloon.

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Op 13 augustus 2026 is bij de gemeente Land van Cuijk een verzoek ingediend om de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Stevensbeekseweg 14a in Overloon tijdelijk voort te zetten. Het gaat om een afwijking van de regels in het Omgevingsplan.

De aanvraag wordt volgens de standaard procedure behandeld. Binnen acht weken, en eventueel verlengd tot maximaal veertien weken, zal de gemeente een besluit nemen. Het dossier heeft zaaknummer Z2026-00005382.