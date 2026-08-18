Popfestival Breda Barst krijgt vergunning voor Park Valkenberg

Breda heeft een vergunning verleend voor het popfestival Breda Barst en INTRO Festival. Het evenement vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Park Valkenberg.

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De evenementenvergunning voor het popfestival Breda Barst en het INTRO Festival is op 16 augustus verstrekt. Het festival zal plaatsvinden in Park Valkenberg in Breda en duurt drie dagen: van vrijdag 3 september vanaf drie uur ’s middags tot zondag 5 september om elf uur ’s avonds.

Het popfestival Breda Barst is een jaarlijks evenement dat bekendstaat om zijn muzikale optredens en gezelligheid. Het INTRO Festival richt zich op studenten en heeft een mix van muziek en activiteiten. Beide evenementen trekken traditioneel veel bezoekers en zorgen voor levendigheid in de stad.