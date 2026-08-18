Camera's tijdelijk geplaatst bij Nikkelstraat Breda na ernstige incidenten

De burgemeester van Breda heeft tijdelijk cameratoezicht ingesteld bij de Nikkelstraat. Dit besluit volgt na twee ernstige incidenten, waaronder brandstichting en vuurwapengebruik. De maatregel geldt van 1 augustus tot en met 31 oktober 2026 om de openbare orde te herstellen en de veiligheid te vergroten.

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Bij een bedrijfspand aan de Nikkelstraat in Breda hebben zich binnen korte tijd twee ernstige incidenten voorgedaan, waaronder vermoedelijke brandstichting en vuurwapengebruik. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot maatschappelijke onrust en een aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Om verdere verstoring van de openbare orde te voorkomen, heeft de burgemeester besloten tijdelijk cameratoezicht in te stellen. Het toezicht wordt beperkt tot het gebied rondom de Nikkelstraat en geldt voor een periode van drie maanden. Dit besluit weegt het belang van veiligheid en openbare orde zwaarder dan de bescherming van persoonlijke levenssfeer.

De camera’s zijn bedoeld om nieuwe verstoringen tijdig te signaleren en de veiligheid van omwonenden, ondernemers en passanten te vergroten. Het toezicht is besproken in de lokale driehoek en werkt terug tot 1 augustus 2026.