Gemeente Breda vraagt extra gegevens voor Kokowall geluidsscherm

De gemeente Breda heeft om aanvullende gegevens gevraagd voor een aanvraag om een groen Kokowall geluidsscherm te plaatsen aan de Lage Weg in Teteringen.

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Op 14 augustus heeft de gemeente Breda de aanvrager verzocht om de ingediende aanvraag compleet te maken. Het gaat om een vergunningaanvraag voor het bouwen van een geluidsscherm op het woonvlak aan Lage Weg 11 in Teteringen. Door deze stap is de beslistermijn tijdelijk opgeschort, maximaal zes weken.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of het aanleggen van bouwwerken. De gemeente Breda publiceert dit bericht om omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voortgang van de aanvraag. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas als de vergunning wordt verleend.