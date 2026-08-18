Vergunning voor dixies bij Nieuwe Inslag in Breda

Burgemeester en wethouders van Breda hebben een vergunning verleend voor het plaatsen van tien dixies op de locatie Nieuwe Inslag 99. De dixies mogen daar staan van 22 tot en met 28 augustus 2026.

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Het gaat om een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De dixies worden geplaatst bij Nieuwe Inslag 99, een locatie in Breda. Het besluit is op 14 augustus 2026 genomen.

De dixies zullen één week blijven staan, van zaterdag 22 augustus tot en met vrijdag 28 augustus. De exacte reden voor het plaatsen van deze tijdelijke toiletten is in de vergunningaanvraag niet vermeld.