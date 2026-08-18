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Appartementen gepland in Korianderstraat Eindhoven
Vandaag om 09:57
Er is een vergunning aangevraagd om de eerste en tweede verdieping van een woning aan de Korianderstraat in Eindhoven te splitsen in twee zelfstandige appartementen.
De aanvraag is op 13 augustus 2026 ontvangen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. Het gaat om het adres Korianderstraat 34, postcode 5643AS.
De aanvraag betreft het maken van twee aparte appartementen op de eerste en tweede verdieping van de woning. Dit betekent dat beide verdiepingen een eigen ingang en voorzieningen krijgen, waardoor ze los van elkaar bewoond kunnen worden.
De vergunning ligt op dit moment nog niet ter inzage en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het proces bevindt zich in een vroeg stadium.
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