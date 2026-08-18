Hoekwoning in Eindhoven krijgt verhoogde erfgrensmuur

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om de erfgrensmuur van een hoekwoning aan de Nabucco te verhogen met een houten schutting.

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De eigenaar van de woning aan de Nabucco 35 in Eindhoven heeft op 13 augustus 2026 een vergunningsaanvraag ingediend. Het gaat om het verhogen van een lage erfgrensmuur aan de zijkant van de woning met een houten schutting.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007861 en is op dit moment uitsluitend ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze ingediende vergunning.