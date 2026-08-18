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Veehouderij in Vinkel stopt definitief

Vandaag om 09:58

Een veehouderij aan de Koksteeg in Vinkel heeft zijn activiteiten definitief beëindigd. Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben hierover een melding ontvangen.

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De veehouderij aan Koksteeg 7 in Vinkel heeft aangegeven te stoppen met zijn bedrijf. De melding hierover is op 24 juni 2026 bij de gemeente Den Bosch binnengekomen.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z/511786 en met DSO-kenmerk 2026062400079. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.

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