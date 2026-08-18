Vergunning aangevraagd voor overkapping paardrijbak in De Moer

Er is een vergunning aangevraagd voor het overkappen van een paardrijbak aan de Heibloemstraat 10 in De Moer. De aanvraag is op 14 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bestaande paardrijbak die overkapt zal worden. De locatie van het project is de Heibloemstraat 10, met als verzoeknummer 2026081400281.

De vergunning is ingediend volgens de gebruikelijke procedure en moet nog worden beoordeeld door de gemeente. Zodra er een besluit is genomen, zal dit openbaar worden gemaakt.