Houten kozijnen De Romein 11 in Boxtel worden vervangen door kunststof

Op De Romein 11 in Boxtel worden houten kozijnen en plaatwerk vervangen door kunststof. De aanvraag voor deze bouwactiviteit is ingediend op 13 augustus.

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De omgevingsvergunning voor De Romein 11 in Boxtel betreft het aanpassen van de gevel door houten kozijnen en plaatwerk te vervangen door kunststof. Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026081301224. Het proces bevindt zich nog in de voorbereidende fase, waarin bezwaarmaken of reageren nog niet mogelijk is.