Voorbereiding nieuw transportstation in Liempde

In Liempde is een vergunning aangevraagd voor boringen en verbindingen. Dit is nodig voor de bouw van een nieuw transportverdeelstation aan de Keulsebaan.

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De aanvraag voor de vergunning is ingediend op 11 augustus 2026 en heeft betrekking op werkzaamheden aan de Keulsebaan en andere locaties in de gemeente Boxtel. Het gaat om boringen en het aanleggen van verbindingen, ter voorbereiding op de installatie van een transportverdeelstation.

Deze aanvraag valt onder de categorie aanlegwerkzaamheden en is bedoeld om het gebied geschikt te maken voor nieuwe infrastructuur. De vergunning is nog in behandeling, en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.