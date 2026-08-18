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Omgevingsvergunning aangevraagd: boomkap Annastraat in Boxtel

Vandaag om 10:06

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom op de hoek van de Annastraat en Corpus in Boxtel. De boom wordt vervangen door een nieuwe.

Gevonden voor jou

Op 12 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor het rooien van een boom op de hoek van de Annastraat en Corpus in Boxtel. Het kappen valt onder de activiteit 'kappen' binnen de omgevingsvergunning.

Het plan is om na het verwijderen van de boom een nieuwe te planten op dezelfde locatie. Voor het bekijken van de aanvraagstukken kun je contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.

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