Melding composteren groenafval in Rijsbergen afgehandeld

De melding van Maatschap Aerts om groenafval te composteren in Rijsbergen is afgehandeld. Het bedrijf had op 30 juli een melding gedaan voor deze milieubelastende activiteit. Het gaat om locaties aan de Nelleveldstraat en Tiggeltsestraat.

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De melding voor het composteren en opslaan van groenafval door Maatschap J.W.C. Aerts en J.E.M. Aerts-Rombouts is op 13 augustus afgehandeld. De aanvraag betrof milieubelastende activiteiten op de locaties Nelleveldstraat 1 en Tiggeltsestraat 22 in Rijsbergen.

De melding werd op 30 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020162. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Het document ligt ook niet ter inzage.