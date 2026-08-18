Vergunning verleend voor 6Kamp Sterksel op 12 en 13 september

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het evenement 6Kamp Sterksel. Dit vindt plaats op 12 en 13 september 2026 aan de Pastoor Thijssenlaan 31 in Sterksel.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 14 augustus 2026 en geregistreerd onder dossiernummer 0000484968. Het evenement zal worden gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september op een locatie in Sterksel.

De stukken over dit besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer van de gemeente of per e-mail.