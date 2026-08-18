Tijdelijke woonunit aangevraagd in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke woonunit aan de Broekdijk in Sint-Oedenrode.

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Op 14 augustus heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. Het gaat om een locatie aan de Broekdijk 14 in Sint-Oedenrode.

De aanvraag wordt binnen acht weken beoordeeld. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Als aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden stopgezet. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3914.